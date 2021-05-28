Киев, 10 апреля, 2018, 15:37 — ИА Регнум. За два года Украина должна найти $8 млрд у зарубежных кредиторов, заявила ведущий экономист Всемирного банка (ВБ) Анастасия Головач, сообщает 10 апреля «112 Украина».

По ее словам, Киеву нужно на 2018−2019 годы привлечь $8 млрд, заимствуя средства у кредиторов. Речь идет о еврооблигациях, траншах Международного валютного фонда (МВФ), Евросоюза и Всемирного банка.

Такую же оценку украинской экономике дал ведущий экономист ВБ на Украине, в Белоруссии и Молдавии Фарук Кхан. Он отметил, что Украина должна сотрудничать с МВФ в ближайшие несколько лет, чтобы сохранять экономическую стабильность.

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Напомним, в 2014 году власть на Украине захватили украинские националисты. Благодаря их русофобии и курсу на Европу, страна оказалась охвачена системным кризисом: реальные зарплаты снижались, а цены на продукты и услуги ЖКХ повышались.

Единственным способом, которым незаконные украинские власти смогли разрешить проблему, стало взятие кредитов в огромных размерах у иностранных «партнеров». Однако в ближайшее время Украине нужно вернуть более $60 млрд.