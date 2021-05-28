Киев, , 13:54 — REGNUM Правительство Украины с полуночи 29 мая устанавливает запрет на использование воздушного пространства страны самолётами, зарегистрированными в Белоруссии. Об этом заявили в министерстве инфраструктуры Украины.

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«Ограничение полетов в воздушном пространстве Белоруссии и транзитных перелётов для белорусских компаний являются необходимыми шагами для обеспечения безопасности авиации и пассажиров», — пояснили в ведомстве.

Как заявил руководитель министерства Александр Кубраков, в настоящее время команда министерства инфраструктуры совместно с министерством иностранных дел нарабатывает оперативные решения для того, чтобы привлечь на Украину новые транзитные авиамаршруты.

«Рассчитываем на поддержку наших международных партнёров», — подчеркнул Кубраков.

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Как сообщало ИА REGNUM, после инцидента с вынужденной посадкой в Минске 23 мая самолёта ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, и задержания основателя телеграмм-канала Nexta Романа Протасевича, правительство Украины утвердило официальное решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией с 26 мая. Киев считает, что Минск нарушил конвенцию о международной гражданской авиации.

Добавим, что воздушное пространство для белорусских авиакомпаний также закрыла Словакия. Как заявил министр иностранных дел республики Иван Корчок, запрет стал ответом на «недопустимые действия» белорусских властей. Кроме того, аналогичный запрет ввела Польша.