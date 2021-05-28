Черекский район, Кабардино-Балкария, , 13:45 — REGNUM В Кабардино-Балкарии вынесен приговор начальнику отдела МВД по Черекскому району и его заместителю — начальнику следственного отдела. Суд признал их виновными в вымогательстве взятки и назначил им наказание в виде штрафов, сообщили 28 мая в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Из подробностей дела известно, что высокопоставленные полицейские вымогали у гражданина, совершившего дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли люди, взятку. За 200 тысяч рублей они обещали не привлекать его к уголовной ответственности.

В отношении полицейских было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки в крупном размере».

Экс-начальника ОМВД обязали заплатить за совершенное им преступление 2 млн рублей. Его коллега отделался штрафом в размере 1,5 млн рублей. При этом оба лишены права занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет.