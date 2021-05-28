Москва, , 13:55 — REGNUM Пятеро бывших сотрудников полиции приговорены Мосгорсудом к срокам от 5 до 12 лет колонии.

Уточняется, что наиболее строгое наказание получил экс-глава отдела по борьбе с оборотом наркотиков в Западном административном округе Москвы подполковник Игорь Ляховец, приговоренный к 12 года лишения свободы с лишением звания.

При этом еще трое обвиняемых получили по восемь лет заключения и еще один — 5 лет. Все они также лишены своих званий и права занимать государственные должности.

Также отмечается, что судом были оглашены только вводная и резолютивная части приговора, так как в деле есть материалы под грифом «совершенно секретно», из-за чего в суде открыто не сообщалось об обстоятельствах совершенного преступления.

Как сообща ло ИА REGNUM, 27 мая в Мосгорсуде объявили, что судебное следствие в отношении бывших полицейских, обвиняемых в превышении должностных полномочий по делу журналиста Ивана Голунова, завершено.

Напомним, ранее Голунова признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. По версии следствия, журналисту подбросили наркотики ради повышения служебных показателей.