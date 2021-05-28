Минск, , 13:53 — REGNUM Суд Партизанского района города Минск отказал в удовлетворении жалобы на задержание гражданки России Софьи Сапеги. Об этом 28 мая сообщает Sputnik.

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Заседание проходило в закрытом режиме на протяжении получаса. На него были допущены только адвокат и прокурор.

Оглашения резолютивной части решения проходило публично. Отмечается, что суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката. Данное решение можно обжаловать в течение суток. Адвокат Сапеги обжалует решение суда.

Напомним, российская гражданка Софья Сапега была задержана в Белоруссии на троё суток из-за подозрения в совершении преступлений, которые предусмотрены УК республики.

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