Горячий Ключ, Краснодарский край, , 13:43 — REGNUM Главой города Горячий Ключ Краснодарского края избран Сергей Белопольский. Решение приняли 28 мая депутаты Совета муниципалитета, сообщили в пресс-службе администрации региона.

По результатам конкурсного отбора были представлены три кандидата на пост мэра, один из них взял самоотвод перед началом сессии. В результате большинство депутатов отдали голоса за кандидатуру Сергея Белопольского.

Сергей Белопольский родился в станице Суздальской. В 2006 году закончил Российский социальный университет по специальности юрист. С 2010 года работает на госслужбе, в течение двух лет исполнял обязанности министра труда и социального развития Краснодарского края.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний руководитель Горячего Ключа Александр Кильганкин написал заявление о досрочном сложении полномочий 31 марта.