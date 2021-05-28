28 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Фильм оставил по себе очень стойкое светлое и благодарное впечатление. И даже заронил — правда, очень крохотную — надежду на то, что если такие фильмы снимаются и если они происходят из страны победившей пропаганды всякой античеловечной мути, то, может, не так уж эта пропаганда и победила. И на нее еще есть, чем отвечать.

Дарья Юдкевич, , 14:54 — REGNUM Часто новые фильмы вызывают критики больше, чем похвалы, и часто — заслуженно. Детские — в том числе: и за тупость, и за бесполезность, и за пропаганду всяких нетрадиционных ценностей. Меня как участника родительской организации даже как-то спросили, почему мы только говорим, чего не показывать детям, сказали бы лучше, что показывать. Сейчас уверенно говорю: «Кролика Питера 2» — показывать.

Цитата из к/ф «Кролик Питер 2». Реж. Уилл Глак. 2021. Великобритания — Австралия — США

Итак, есть семья, которая состоит из писательницы-художницы Беатрис, ее супруга Томаса и некоей бета-версии их будущих детей в виде команды кроликов. Кролики разговаривают человеческой речью, но люди их не понимают. Животными предводительствует Питер, с которым у Томаса не заладилось еще с первой части дилогии, в которой Беатрис написала про своих кроликов милейшую книгу, а Томас ее самоиздал. Но работу замечает крутое издательство и сулит Беатрис золотые горы, есть только маленький нюанс — идеи должны быть издательскими, а от Беатрис требуется их воплощать. И хоть ее просьба не портить историю, потому что эта книга для нее — как ее ребенок, и находит отклик в понимающих глазах издателя, гнуть он продолжает свою линию. В этой линии Питер объявляется корнем зла. Настоящего Питера это очень обижает, и он сбегает от своей семьи. В большом городе его быстро находит старый опытный кролик, промышляющий воровством, и вводит его в преступный мир.

Цитата из к/ф «Кролик Питер 2». Реж. Уилл Глак. 2021. Великобритания — Австралия — США

Тема острая. Преступность в кино романтизирована, родители засматриваются фильмами про лихих воров, дети видят, что смотрят родители, и не особо заморачиваются на правильной расстановке акцентов, тем паче, что сторона закона в этих фильмах зачастую такая убогая, что сочувствия не вызывает. В лучших традициях «Одиннадцати друзей Оушена» банда воров с участием юнги Питера проводит одно дерзкое ограбление за другим, пиком становится блистательно спланированная многоходовка с угоном лавки сухофруктов прямо с ярмарки. Он и своих друзей-кроликов подбивает помочь в операции, ведь воровская романтика так привлекательна, в ней — настоящая жизнь, азарт, авантюра, риск, преодоление, команда единомышленников, это вам не на ферме у Беатрис сидеть, где к тому же Томас вечно всем недоволен…

Тут-то и выясняется, что преступники не могут быть хорошими. А в преступности нет никакой романтики. Иллюзии Питера терпят сокрушительное поражение, банда подставляет его друзей, прикрывшись ими и затем отправляя за решетку, а сам Питер оказывает кругом обманут и использован. Пока Беатрис поглощена новой книгой, Питеру встречается его заклятый враг Томас. И оказывается единственным, кто готов взвалить на себя тяжкое бремя поиска многочисленных животных, которых разбросало буквально по всему миру. В какой-то момент отчаявшийся Томас изливает Питеру душу: «Ну почему, почему ты вечно всё портишь?!», — и Питер в сердцах отвечает ему: «Нет, это ты не даешь мне возможности что-то исправить!». «Ну так исправь!» — вопиет Томас и вдруг осознает, что нашел с кроликом общий язык в самом прямом смысле слова.

Лично я благодарна авторам фильма за отлично показанное развенчание образа криминалитета, но есть в ленте и еще одна сюжетная линия — линия супругов.

Цитата из к/ф «Кролик Питер 2». Реж. Уилл Глак. 2021. Великобритания — Австралия — США

Выросший в приюте Томас очень хочет стать отцом, даже пытается набить морду издателю за то, что тот отвлекает его жену от дома, и вместо того, чтобы родить уже детей, она поглощена переносом на бумагу никчемных фантазий своего босса о кроликах на пляже с укулеле в лапах. И тут издатель — по-доброму так — говорит ему, что у такого эгоиста хорошим отцом быть и не получилось бы. Отправляя издателя за такие слова в нокаут, Томас понимает, что в чем-то этот человек прав. Ведь если не можешь принять нынешних «детей» своей жены, то как ты собираешься настраивать свою душу в дальнейшем? И не важно, что ее «дети» — кролики да книга, другого всё равно пока нет, а душу и любовь она уже в них учится вкладывать. И у нее получается. А у него — нет. Неудивительно, что как только он, выполняя брошенное ему на свадьбе шутливое пожелание стать отцом этим кроликам, открывает свою душу беззащитным, попавшим в беду созданиям, начинает заботиться о тех, кому правда нужна его забота, а не о новых сортах помидоров, он сдвигает с мертвой точки и собственную судьбу. И в финале фильма их семья пополняется, наконец, долгожданной дочкой. Такой вполне достойный образ мужественности, тем более что судьба подкидывает Томасу возможность проявить себя в качестве настоящего героя боевика.

Ну и Беатрис. Даже странно, что такой образ предложил зрителям современный американский кинематограф. Талантливая, нежная, трудолюбивая женщина, которая отказывается от огромных доходов и мировой славы ради того, чтобы не изменять себе и не лгать о том, в чем видела стержневую правду. И, конечно, ради большой и дружной семьи — с мужем, детьми, огородом и невероятным количеством питомцев.

Фильм оставил по себе очень стойкое светлое и благодарное впечатление. И даже заронил — правда, очень крохотную — надежду на то, что если такие фильмы снимаются и если они происходят из страны победившей пропаганды всякой античеловечной мути, то, может, не так уж эта пропаганда и победила. И на нее еще есть, чем отвечать.