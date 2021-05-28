Джакарта, , 13:42 — REGNUM Индонезия отправила в Индию 2000 кислородных баллонов, сообщает Antara.

Власти Индонезии помогают Индии бороться с коронавирусом. Индонезия отправила вторую партию кислородных баллонов, после того как 10 мая 2021 года в Индию доставили 1400 кислородных баллонов из Индонезии.

В начале 2021 года количество случаев COVID-19 в Индии снова увеличилось.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5862 случая заражения коронавирусом.

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