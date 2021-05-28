Вашингтон, , 15:44 — REGNUM Американский рэп-исполнитель Ашер и его девушка, продюсер Дженн Гойкочеа, во второй раз станут родителями. Об этом 28 мая сообщает издание Е!

По данным СМИ, пара объявила о беременности Гойкочеа на премии iHeartRadio Music Awards 2021 года. Имя и пол ребёнка родители пока не раскрывают.

ИА REGNUM напоминает, что Ашер и Дженн Гойкочеа воспитывают восьмимесячную дочь Саврейн Бо Реймонд. У Ашера также есть двое сыновей от первого брака.

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