Москва, , 13:41 — REGNUM Заявленное производителями критическое падение закупочных цен на куриные яйца имеет некоторое обоснование, но не является критическим для потребительского рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

«Основная причина падения цен на куриные яйца заключается в нарушении равновесия между предложением и спросом, вызванное некоторым превышением предложения над спросом.

Подобная ситуация сложилась не только по причине падения спроса на яйца после Пасхи, как заявляют производители.

Более устойчивое воздействие на рынок куриных яиц оказывает множество других факторов, в частности, возраставшая яйценоскость птицы к летнему сезону не только у крупных производителей, но и в домохозяйствах самозанятого населения, некоторым сезонным падение спроса в летний период со стороны потребителей и т. п.

Необходимо отметить, что все эти факторы, повторяющиеся из года в год, были предсказуемыми для участников рынка.

При этом значительное влияние Пасхи на падение спроса на яйца, последствия которой носят краткосрочный характер, не стоит преувеличивать и считать дестабилизирующим фактором, приводящим к дефициту яиц на потребительском рынке», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России могут столкнуться с дефицитом куриных яиц.

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