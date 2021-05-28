Нижневартовск, Югра, , 13:40 — REGNUM В Югре администрация Нижневартовска не смогла расторгнуть концессионное соглашение с инвестором «Стройальянс», который не исполняет взятые на себя обязательства по строительству школы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Концессионное соглашение с московской фирмой ООО «Стройальянс» на возведение школы на 1125 учеников в девятом микрорайоне Нижневартовска было заключено три года назад. Приступить к строительству объекта компания должна была ещё в 2019 году, однако на данный момент не подготовлена даже проектная документация.

Арбитражный суд Югры отказался расторгать договор концессии, но вынес решение взыскать с инвестора 29 млн рублей штрафа.

«Мы заинтересованы в строительстве этой школы, она нужна жителям города. Наша основная сейчас задача — расторгнуть инвестиционное соглашение с этой компанией и найти нового партнёра», — подчеркнул директор департамента строительства администрации Нижневартовска Виктор Ситников.

Юристы мэрии столицы Самотлора готовят новое обращение в суд на расторжение договора концессии с московским инвестором.