Выборг, Ленинградская область, , 13:52 — REGNUM Из-за разлива нефтепродуктов в бухте Радуга в Выборгском районе Ленинградской области вводится режим повышенной готовности. Об этом 28 мая сообщили в администрации района.

«Членами комиссии было принято решение о необходимости введения режима повышенной готовности на территории, прилегающей к бухте Радуга. В соответствии с распоряжением районной администрации он будет действовать с 28 мая 2021 года на территории береговой полосы — на расстоянии от полуметра до двух метров от уреза воды», — уточнили в администрации.

Как отметил и.о. главы администрации Выборгского района Валерий Савинов, введение режима повышенной готовности позволит принять меры незамедлительного реагирования по ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду. Сейчас сотрудники специализированной организации продолжают обработку воды сорбентом в бухте Радуга.

Напомним, разлив нефтепродуктов в бухте в непосредственной близости от железнодорожной станции «Выборг-Товарная» был обнаружен еще в апреле. По результатам проверки Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»).

Было установлено, что не позднее 20 апреля 2021 года в пределах земельного участка, находящегося в пользовании ОАО «РЖД», был допущен выброс нефтепродуктов в акваторию Финского залива и его береговой линии. Согласно проведенным исследованиям, установлено повышенное содержание нефтепродуктов в 2,76 раз и в тысячу раз.

Читайте ранее в этом сюжете: В акваторию Финского залива в Ленобласти попали нефтепродукты