Батуми, Грузия, , 13:39 — REGNUM В Аджарской Автономной Республике Грузии туристический сезон должен стартовать 15 июня, заявил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе 28 мая на заседании. Трансляция заседания велась на его странице в соцсети в Facebook.

«Хочу попросить департамент туризма, а также все соответствующие ведомства, официально открыть сезон 15 июня», — сказал Рижвадзе.

Он подчеркнул, что это необходимо сделать, учитывая рекомендации врачей по профилактике пандемии, чтобы сохранить и стабильную ситуацию, и экономику. Рижвадзе отметил, что туристов будут принимать не только в Батуми, но и в других муниципалитетах Аджарии.

Напомним, Грузия открывает сухопутную границу для туристов с 1 июня. Пока иностранцы могут попасть в страну на самолёте. Тем, кто не прошёл полный курс вакцинации от COVID-19, нужно предъявить на границе справку о ПЦР-тесте на коронавирус.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии анонсировали возобновление регулярного авиасообщения с Грецией