Ставрополь, , 13:38 — REGNUM В Ставропольском крае приняли участие в вакцинации против коронавируса уже свыше 250 тысяч жителей. Второй компонент вакцины получили уже почти 200 тыс. человек. Об этом сообщили 28 мая в управлении по информполитике правительства края.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

«Общее число привитых первым компонентом в регионе достигло 254 068 человек. Второй компонент получили 198 042 человека», — говорится в сообщении.

Ежедневно на прививочные пункты Ставрополья приходят в среднем около 4 тыс. жителей. Численность населения края составляет около 2,8 млн человек. Пока доля привитых составляет около 9% от всего населения. Если принять во внимание, что для создания общего иммунитета должно быть привито не менее 60% населения, то на Ставрополье выполнено уже 16% плана.