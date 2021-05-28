Ташкент, , 13:37 — REGNUM Власти Узбекистана планируют закупить 1000 автомобилей скорой медицинской помощи до 1 октября 2021 года. Об этом сообщили в министерстве юстиции республики со ссылкой на соответствующее постановление президента республики.

Постановление направлено на противодействие коронавирусной инфекции. Финансовую помощь в этом вопросе окажет Азиатский банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

В рамках постановления, планируется увеличить объем тестирования на коронавирус. Кроме того, квалификацию повысят 17,5 тыс. медицинских работников. Планируется также реконструировать и оснастить 475 учреждений санитарно-эпидемиологической службы.

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