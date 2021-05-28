Новоуральск, Свердловская область, , 13:37 — REGNUM Губернатор Евгений Куйвашев 28 мая оценил возможности нового детского технопарка «Кванториум» в Новоуральске. Здесь уже сейчас есть всё необходимое для того, чтобы не просто увлечь школьников наукой, инженерией и инновациями, но и начать готовить кадры для самых передовых предприятий Свердловской области. Последнее — одна из самых актуальных задач для нашего региона, сообщает региональный департамент информполитики.

Рабочую поездку в Новоуральск губернатор начал сегодня с площадки научно-производственного объединения «Центротех». Это предприятие топливного дивизиона госкорпорации «Росатом», запустившее два года назад производство первых в России полипорошковых двухлазерных 3D-принтеров. С их помощью создаются сложные изделия из металла, для изготовления которых раньше требовалось множество различного оборудования, времени и большие затраты. Новоуральские 3D-принтеры могут печатать детали для самолётов, кораблей, ракет и даже для человека.

Развитие таких производств и технологий требуют и высококлассных специалистов совершенно нового уровня подготовки. Кадры для свердловских предприятий стали одной из тем заседания президиума Совета предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, прошедшего сегодня же в Новоуральске на площадке «Уральского электрохимического комбината».

«В Свердловской области пока ещё фиксируется дефицит высококвалифицированных специалистов для работы на современном наукоемком оборудовании. Кроме того, молодёжь стремится сегодня уехать из небольших городов, где есть производство, поближе к центру. Но если в городах будет больше современных рабочих мест, образовательных центров, нормальные зарплаты, мы эту проблему с подготовкой и утечкой умов и талантов победим», — сказал Евгений Куйвашев.

Так, в Свердловской области уже давно успешно реализуется программа «Уральская инженерная школа», развивается движение WorldSkills. На 2022−2023 год регион будет запрашивать в вузах 16,8 тысячи мест для специалистов, которые будут обучаться за счет бюджета. В основном, инженеров и представителей технических специальностей.

Но уделять внимание регион, по словам губернатора, будет, разумеется, не только высшему образование. На площадке УЭХК сегодня к главе региона обратились рабочие. По их словам, из-за недостатка финансирования и устаревшей материально-технической базы закрываются отдельные направления технического колледжа в Новоуральске. Евгений Куйвашев подчеркнул: и правительство области, и крупные промышленные корпорации включились в переоснащение колледжей и техникумов. Так, колледж в Новоуральске в прошлом году победил в конкурсе, по результатам которого регион выделит 14 миллионов рублей на оборудование для подготовки токарей, работающих на станках с ЧПУ. Еще 700 тысяч рублей направит на это группа ТВЭЛ. А в следующем году будет рассмотрена возможность оснащения мастерских для будущих сварщиков и метрологов, а также вопрос расширения мастерских для токарей.

А на самом начальном этапе в Свердловской области будущих инженеров и инноваторов готовят едва ли не с детского сада. В школах успешно работают секции робототехники и других технических направлений. В Новоуральске в прошлом году появился новый технопарк «Кванториум». Он стал пятым в регионе. Рассчитан он на 400 детей.

По словам губернатора, сегодня важно заинтересовать детей, формировать их интересы с помощью таких площадок. Ведь, несмотря на популярность и моду, к примеру, на блоги, реальная экономика в нашем регионе делается на предприятиях.