Каа-Хемский район, Тува, , 13:36 — REGNUM В Туве из-за подтопления дороги прервано автомобильное движение по мосту Кок-Тей через реку Малый Енисей, которые соединяет Кызылский и Каа-Хемский районы. По словам врио главы региона Владислава Ховалыга, в районах объёмов продовольствия и ГСМ хватит на 2−3 недели, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глава выехал для проверки ситуации на мосту. В настоящее время спасатели задействовали всю необходимую технику, в крайнем случае людей будут переправлять через реку на лодках. При этом он призвал местных жителей не предпринимать самостоятельных действий.

«Обращаю внимание всех на то, что в горах снег ещё тает, поэтому уровень воды будет подниматься. У нас есть неделя, чтобы в районах, где есть угроза затопления, сформировать стратегический запаc продуктов и товаров первой необходимости, ГСМ, медикаментов и организовать медицинскую помощь», — отметил он.

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