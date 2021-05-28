Омск, , 13:36 — REGNUM Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» продлил контракт с нападающим Ильёй Каблуковым. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что омский клуб подписал новое соглашение с 33-летним хоккеистом, которое рассчитано на один сезон.

В сезоне 2020/21 Каблуков сыграл в 58 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

Каблуков является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. Два раза он выигрывал трофей в составе СКА, а также один раз — вместе с «Авангардом» в 2021 году.

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