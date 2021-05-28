Казань, , 13:33 — REGNUM В Татарии в летний период планируют увеличить скоростной режим на 52 участках дорог. Как сообщил, глава Госавтоинспекции РТ Ленар Габдурахманов, изменения вызваны необходимостью обеспечить безопасное и комфортное передвижение водителей и пассажиров.

«Мы не снижаем скоростной режим на тех участках дорог, где это не требуется. Такие меры мы не предпринимаем на дорогах, где были построены развязки и установлены светофоры. Кроме того, на этих участках должна отсутствовать аварийность», — публикует «Татар-информ» заявление главы ГИБДД по РТ.

Так, на участке в пять км дороги Казань — Оренбург временно разрешат ехать со скоростью 110 км/ч. На отрезке в семь километров трассы Йошкар-Ола — Зеленодольск после ремонта асфальтового покрытия планируют разрешить передвижение со скоростью 100 км/ч.

Все эти изменения носят сезонный характер и установленные знаки к октябрю планируют демонтировать.

ИА REGNUM ранее сообщало, за 27 мая сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения 1049 водителей и 77 пешеходов.

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