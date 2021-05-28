Воронеж, , 13:30 — REGNUM Обвиняемого в жестоком убийстве учительницы в Воронеже направят на психиатрическую экспертизу. Об этом стало известно 28 мая на заседании Ленинского суда по продлению ареста в отношении фигуранта дела.

Экспертизу в отношении обвиняемого проведут в Курске, его уже туда направили, сообщили «Вести Воронеж». Суд также сегодня продлил меру пресечения обвиняемому, под арестом он останется до 3 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство учительницы математики одной из школ Воронежа произошло вечером 2 февраля 2021 года на Московском проспекте — женщина шла домой с работы. В совершении преступления обвиняется уроженец Луганска Артём С.