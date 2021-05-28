Москва, , 13:33 — REGNUM В случае вступления Украины в состав НАТО ситуация внутри данной страны никаким образом не изменилась бы к лучшему. Об этом 28 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

«Каким образом вступление государства, я имею ввиду Украины, в НАТО поможет гармонизировать ситуацию внутри страны? Да никаким», — сказала она.

Также официальный представитель российского МИД отметила, что даже сама постановка такого вопроса и обсуждение нацеленного на вступление в альянс курса украинского руководства, по ее мнению, в еще большей степени расколола бы общество в стране.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что Киеву, как она считает, необходимо заниматься решением внутренних проблем и ориентироваться на те объективные сложности, трудности и факторы, которые существуют, и делать это «не посредством придумывания каких-то чудесных способов избавления от них, что они вступят в НАТО, и завтра все вопросы урегулируются сами собой».

«Это химера, это ложь, которую, к сожалению, многие украинские политики скармливают своему населению, для того чтобы завоевывать голоса, рейтинги и подкармливать это националистическое чудовище», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая стало известно, что офис генерального прокурора Украины планирует подать повторный запрос в Россию на экстрадицию экс-президента страны Виктора Януковича.