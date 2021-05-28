Белгород, , 13:34 — REGNUM Строительство семи домов, квартиры в которых предназначены для детей-сирот, завершится до конца ноября 2021 года в Белгороде. Двухэтажные дома возведут в городских массивах ИЖС, сообщили ИА REGNUM 28 мая в пресс-службе мэрии.

В зданиях площадью 350 квадратных метров расположатся по восемь квартир. Их получат 56 детей-сирот, которые были включены в очередь на получение жилья. В каждой квартире площадью 33 кв. м будет собственная кухня и санузел.

«Никаких дополнительных неудобств жителям ближайших домов стройка не принесёт. При этом дом 82 на улице Орлова строится на участке, который был отведён под поликлинику — но с учётом потребностей жителей микрорайона земля под возможное строительство медкомплекса предусмотрена рядом, в более пригодном для этого месте», — подчеркнули в мэрии.

В городской администрации пообещали также помочь сиротам с трудоустройством в случае необходимости. Над новосёлами будет организован патронаж со стороны мэрии.