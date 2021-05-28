Москва, 28 мая 2021, 13:45 — REGNUM Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила о подготовке поправок в законодательство, запрещающих использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Абрамченко пообещала к 2030 году провести «генеральную уборку» страны и инвентаризировать экологически проблемные зоны и объекты.
По её словам, важнейшим вопросом станет принятие законопроекта, подготовленного правительством, в отношении ответственности собственников предприятий за «генеральную уборку» территорий.
Нововведения коснутся объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на которых используются или в результате деятельности которых образуются загрязняющие вещества, а также объекты размещения отходов.
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