Пермь, , 13:29 — REGNUM В Пермском крае выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом, что на один меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 28 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Стоит отметить, что в течение недели (с 22 мая) в регионе каждый день фиксируют то 97, то 98 случаев заражения. С конца марта 2020 года в Прикамье зарегистрировано 57 180 носителей коронавируса.

Оправились от болезни 51 404 пермяка. На сегодняшний день в больницах на лечении находится 581 пациент с коронавирусной инфекцией, из них 38 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Доля свободного коечного фонда составляет 35,6% от фактически развернутого.

От COVID-19 в Пермском крае умерли 2406 человек. За последние сутки подтверждено шесть летальных исходов.