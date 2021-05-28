Москва, , 13:31 — REGNUM Флот Единой дальневосточной авиакомпании будет представлен самолетами вместимостью от 30 до 80 пассажиров. Об этом 28 мая заявил министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на заседании коллегии ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словами чиновника, на данный момент в рамках развития Единой дальневосточной авиакомпании производится расширение маршрутной сети, а также синхронизация расписания и организация стыковочных рейсов. Кроме того, большое внимание уделяется формированию воздушного флота.

«Подписан график поставки 45 российских воздушных судов на период с 2021 по 2025 год включительно. Основу регионального флота составят самолеты от 30 до 80 человек, способные эффективно выполнять полеты дальностью свыше 2 тыс. километров с возможностью приземления на грунтовые взлетно-посадочные полосы», — сказал Чекунов.

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