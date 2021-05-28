Лондон, , 13:31 — REGNUM Белорусские и российские власти могли принять решение о посадке самолета Ryanair в Минске совместно. Об этом 28 мая телеканалу Sky News сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Своими подозрениями генсек НАТО поделился с журналистами находясь на борту британского авианосца Queen Elizabeth, который принимает участие в учениях Североатлантического альянса.

«Мы знаем о тесных отношениях России и Белоруссии, в связи с чем сложно поверить, что режим (правительство Белоруссии — ред.) в Минске мог сделать что-то подобное без какой-либо координации с Россией», — сообщил Столтенберг.

Стоит отметить, что 24 мая подобные подозрения выразил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. По его мнению, инцидент мог произойти «как минимум с молчаливого согласия Москвы».

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Рааб проявлением «русофобской одержимости» и «навязчивой идеей обвинить Россию во всем и вся».

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