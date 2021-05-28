Санкт-Петербург, , 13:37 — REGNUM Смольный рассчитывает начать строительство новой развязки Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Петербурге — Шкиперской, которая поможет разгрузить движение в южной части Васильевского острова — уже летом текущего года. Сдача Шуваловской развязки запланирована на осень. Об этом 28 мая сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов, отмечает издание «Фонтанка».

ЗСД Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам чиновника, было принято решение об увеличении кредитного финансирования управляющей компании АО «ЗСД» для развития платной скоростной магистрали. За счет этого на Васильевском острове появится новая развязка в районе Шкиперского протока.

«Это улучшит транспортную ситуацию в южной части Васильевского острова, позволит обеспечить более комфортный трафик на улично-дорожной сети. Летом планируем начать там работы по ее строительству и завершить в течение двух, максимум трех лет», — уточнил Соколов.

Что касается строительства Шуваловской развязки, которое замедлилось в пандемию в связи с секвестром бюджета, то ее открытие, не в полном объеме, ожидается через три месяца, ближе к сентябрю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Максим Соколов спрогнозировал, что платная скоростная автомагистраль «Западный скоростной диаметр» (ЗСД) в Петербурге с 2021 года впервые перечислит деньги в бюджет города. Ранее на протяжении нескольких лет город выплачивал концессионеру ЗСД, построенного в 2016 году, гарантированный минимальный доход, исходя из проектной загрузки трассы.

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