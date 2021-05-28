Санкт-Петербург, 28 мая, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Смольный рассчитывает начать строительство новой развязки Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Петербурге — Шкиперской, которая поможет разгрузить движение в южной части Васильевского острова — уже летом текущего года. Сдача Шуваловской развязки запланирована на осень. Об этом 28 мая сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов, отмечает издание «Фонтанка».

Дарья Драй ИА REGNUM ЗСД

По словам чиновника, было принято решение об увеличении кредитного финансирования управляющей компании АО «ЗСД» для развития платной скоростной магистрали. За счет этого на Васильевском острове появится новая развязка в районе Шкиперского протока.

«Это улучшит транспортную ситуацию в южной части Васильевского острова, позволит обеспечить более комфортный трафик на улично-дорожной сети. Летом планируем начать там работы по ее строительству и завершить в течение двух, максимум трех лет», — уточнил Соколов.

Что касается строительства Шуваловской развязки, которое замедлилось в пандемию в связи с секвестром бюджета, то ее открытие, не в полном объеме, ожидается через три месяца, ближе к сентябрю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Максим Соколов спрогнозировал, что платная скоростная автомагистраль «Западный скоростной диаметр» (ЗСД) в Петербурге с 2021 года впервые перечислит деньги в бюджет города. Ранее на протяжении нескольких лет город выплачивал концессионеру ЗСД, построенного в 2016 году, гарантированный минимальный доход, исходя из проектной загрузки трассы.