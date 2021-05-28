Москва, , 13:38 — REGNUM Выраженных предпосылок для перехода на четырёхдневную рабочую неделю в России нет, а вот режим фриланса активно развивается. Об этом глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил 28 мая журналистам.

«Мы на сегодняшний день предпосылок к этому — чётких, ярко выраженных — не видим», — сказал Котяков об идее сокращения рабочей недели.

Он отметил, что в министерстве нет такой обоснованной инициативы, но если она поступит, Минтруд обязательно рассмотрит её. Своего рода альтернативная идея — это режим удалённой занятости и фриланса, сегодня он активно внедряется в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Котяков заявил, что Минтруд не сможет не рассмотреть предложение о переходе на сокращённую неделю, но не стоит считать, что с министерство с ним «потенциально согласно».

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