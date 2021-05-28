Москва, , 13:26 — REGNUM Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене пропустит ближайшие старты из-за травмы бедра. Об этом 28 мая сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

«Мария во время тренировки получила травму задней поверхности бедра и сегодня же прошла медицинское обследование», — цитирует Назарову ТАСС

По её словам, Ласицкене из-за этого повреждения будет вынуждена пропустить ближайшие старты.

Ранее Ласицкене приняла участие в двух стартах. 21 мая на турнире в Дессау (Германия) она заняла седьмое место, а 23 мая на этапе Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде (Британия) стала четвёртой.

29 мая Ласицкене планировала выступить на турнире «Кубок Федерации» в Сочи, 1 июня — на турнире в Монтрё, 8 июня — в Турку, а 11 июня — в командном чемпионате России в Брянске.

Ласицкене является действующей чемпионкой мира и Европы в прыжках в высоту.

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