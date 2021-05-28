Уфа, , 13:29 — REGNUM Женщина погибла в результате пожара в жилом многоквартирном доме в Уфе. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Сообщается, что днем 28 мая спасатели получили информацию о том, что в 5-этажном многоквартирном доме на ул. Мингажева горит квартира на четвертом этаже. Огнеборцы быстро справились с возгоранием.

Отмечается, что входе борьбы с огнем спасатели обнаружили в коридоре квартиры женщину преклонных лет, которая находилась без сознания. Несмотря на реанимационные действия, которые они начали сразу же проводить, пострадавшую привести в чувства не удалось: женщина скончалась.

Сообщается, что сотрудники МЧС РФ спасли двух женщин, которые находились этажом выше, еще 11 человек было эвакуировано по лестницам. Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате пожара в частном жилом доме погибли два человека.