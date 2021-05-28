Москва, , 13:25 — REGNUM Ситуации с перебоями в авиаперелётах европейских компаний в Россию связаны с техническими моментами. Об этом 28 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он пояснил, что существуют согласованные маршруты полётов, «согласованные точки вылета и влёта в воздушное пространство каждой страны». По словам Пескова, подобного рода согласования обусловлены, в том числе, вопросами авиационной безопасности.

«Самолёт не влетает в страну в любом месте, — подчеркнул официальный представитель Кремля. — Когда самолёты авиакомпаний, которые облетают Белоруссию, просятся влететь в разных, не согласованных точках, возникают технические проблемы».

«Я убеждён, что авиационные власти дадут необходимые разъяснения, но это технические моменты», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 мая, Россия не дала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines совершить рейс из Вены в Москву по альтернативному маршруту, в обход воздушного пространства Белоруссии.

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В Росавиации пояснили, что время на получение разрешений на пролёт через Россию для зарубежных авиакомпаний может увеличиться. Так, это связано с большим числом запросов от авиакомпаний.