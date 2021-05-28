Козельск, Калужская область, 28 мая, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Приговором Козельского районного суда Калужской области 43-летний житель Калуги ближайшие семь лет проведёт в исправительной колонии общего режима. Об этом 28 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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Судом установлено, что в июле 2020 года мужчина, управляя автомобилем марки Lada Xray в состоянии алкогольного опьянения на участке автомобильной дороги «Козельск-Ульяново-Дудоровский-Хвастовичи», проходящей по территории Ульяновского района, нарушил требования правил дорожного движения, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Skoda Rapid. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Skoda Rapid погиб, пассажиры автомобиля получили травмы различной степени тяжести.

Суд также лишил виновника смертельной аварии права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на три года и обязал выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим.