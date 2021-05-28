Оренбург, , 13:21 — REGNUM В Оренбургской области выявлено ещё 66 заражений коронавирусом, что на один больше, чем днём ранее. Новые факты зафиксированы в 17 муниципальных образованиях, сообщает 28 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С конца марта 2020 года в регионе зарегистрирован 44 061 носитель коронавируса, среди которых 3671 ребенок. На 100 тыс. населения приходится 2248,10 факта заболевания.

С начала пандемии выздоровели 40 406 пациентов, у кого был диагностирован COVID-19. На сегодняшний день лечение в стационарах получают 425 оренбуржцев. Состояние 155 человек оценивается как тяжелое.

Жертвами заболевания стали 968 человек. За последние сутки подтверждено четыре смерти.