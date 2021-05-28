Горно-Алтайск, , 13:19 — REGNUM Авиакомпания «Сибирская лёгкая авиация» («СиЛА») объявила об открытии новых регулярных рейсов из столицы Республики Алтай в Новосибирск, Томск и Новокузнецк. Об этом сообщается на сайте компании.

Кроме того, Новосибирск свяжут прямыми авиарейсами с райцентрами Усть-Коксинского и Кош-Агачского районов Горного Алтая. Полёты будут осуществляться летом по пятницам и воскресеньям, из Томска — по средам и воскресеньям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Олег Хорохордин поручил приступить к проектированию аэродромов для малой авиации в двух отдалённых сёлах Республики Алтай — Улаган и Артыбаш. Строительство будет вестись в рамках программы ускоренного социально-экономического развития.

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