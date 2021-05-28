Белгород, , 13:19 — REGNUM Победителей конкурса «Новое время» получат назначения в руководство Белгородской области, рассказал журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Гладков.

Проект направлен на выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах Белгородской области. Организатором выступает администрация губернатора Белгородской области при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».

Вячеслав Гладков во время общения с журналистами региональных СМИ оценил активность регистрации участников кадрового проекта «Новое время» и обозначил карьерные перспективы будущих победителей.

Говоря о возможностях трудоустройства для лучших участников проекта, глава региона сообщил, что им будут предложены должности с достаточно высоким уровнем ответственности, позволяющие решать интересные и сложные управленческие задачи.

«На нынешний момент список позиций, на которые смогут претендовать победители проекта, включает в себя порядка 20 штатных единиц. Среди них — вакансии заместителей начальника департамента области, а это должность, сравнимая по статусу с заместителем министра регионального правительства. Кроме того, будут предложены посты начальника управления области, начальника управления в составе департамента области, заместителя руководителя областного учреждения или организации. При этом члены Наблюдательного совета проекта также готовы делать карьерные предложения лучшим участникам. Например, группа компаний «Зеленая Долина» и ГТРК «Белгород» уже рассматривают возможность трудоустройства у себя сразу нескольких победителей. Отдельно отмечу, что все успешные участники проекта, получившие назначения в органы региональной власти, будут находиться под моим присмотром. И тех, кто будет добиваться действительно высоких результатов в работе, обязательно будем продвигать выше», — подчеркнул глава региона.

Как было отмечено, за 10 дней, прошедших с момента открытия регистрации, заявки на участие подали более 1 500 белгородцев. Это, по мнению Вячеслава Гладкова, важный позитивный результат, но в целом проект способен привлечь заметно большее число участников.

«Сегодня наш регион находится на очень важном этапе своего развития, мы нацелены на активизацию экономического роста, реализацию ряда прорывных инфраструктурных решений и социальных программ. Чтобы добиться успеха, нам нужны сильные профессионалы, нужны лидеры, способные вести за собой. Поэтому, если вы ощущаете в себе потенциал развития, чувствуете, что способны добиться большего, — обязательно попробуйте свои силы на проекте», — призвал временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области.

Заявку на участие можно подать на сайте проекта новоевремя2021.рф. Регистрация продлится до 16 июня.