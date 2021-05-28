Москва, , 13:24 — REGNUM Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) способствует развитию экономики в российских регионах, так как даёт новые возможности. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 28 мая журналистам.

Он отметил, что форум посвящён инвестиционной привлекательности России, большое внимание на нём уделяется внешним инвестициям. Внутренняя привлекательность для инвестиций — тоже важный приоритет, потому в ПМЭФ участвуют главы регионов.

«Многие из них участвуют в подписании разных документов по инвестпроектам в их регионах, поэтому, как правило, мы видим достаточно радостные новости о развивающейся экономической жизни», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году ПМЭФ пройдёт в очном формате с 2 по 5 июня. Заявленная тема форума: «Снова вместе. Экономика новой реальности».

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