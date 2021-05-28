Парма, Италия, , 13:15 — REGNUM Главным тренером итальянского футбольного клуба «Парма» стал Энцо Мареска. Об этом 28 мая сообщается на сайте клуба.

Срок контракта 41-летнего итальянского специалиста не уточняется.

Ранее Мареска работал в молодёжной команде «Манчестер Сити», а также входил в тренерский штаб «Вест Хэма», «Севильи» и «Асколи».

В качестве футболиста Мареска был чемпионом Италии и выиграл Суперкубок страны в составе «Ювентуса». В «Севилье» он дважды выигрывал Кубок УЕФА, по разу — Суперкубок Европы, Кубок Испании и Суперкубок Испании. Он завершил игровую карьеру в 2017 году.

Напомним, По итогам сезона 2020/21 в Серии А «Парма» заняла последнее, 20-е место в турнирной таблице и вылетела в Серию В.

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