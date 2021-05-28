Верхняя Пышма, Свердловская область, 28 мая, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Теннисист УГМК член сборной Свердловской области Илья Конюхов выиграл две золотые медали на турнире международной серии WTT Youth Star Contender, который проходит в Тунисе.

Пресс-служба УГМК

В соревнованиях принимали участие спортсмены двух возрастных категорий — до 16 и до 20 лет. Россию представляли 14 спортсменов.

Илья Конюхов выступал среди спортсменов младшего возраста. Он уверенно преодолел квалификационный этап, обыграв представителей Турции, Швеции и Туниса. В 1/8 финала со счетом 3:0 был побежден словак Кристиан Ухерик, затем с одинаковым результатом 3:1 он одолел представителя Индии и Чехии. В финале Илья уверенно разобрался с нигерийцем Ишолой Усманом Оканлавоном — 3:0.

Еще одну медаль высшего достоинства наш спортсмен выиграл в парном разряде. Вместе с Романом Виноградовым они со счетом 3:2 переиграли шведский дуэт Дэвида Бьоркрида и Элиаса Сьогрена.

Стоит отметить, что Илья Конюхов уже отобрался в состав сборной России на юниорское первенство Европы, которое пройдет в Хорватии с 26 по 31 июля.

Другая российская пара, Максим Гребнев и Владимир Сидоренко, выиграла в Тунисе золото в возрастной категории до 20 лет.

Женская часть соревнований начинается 29 мая, там УГМК и Свердловскую область будет представлять Злата Терехова среди девушек до 16 лет.