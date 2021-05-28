Мадрид, , 13:16 — REGNUM Житель Колумбии, который разыскивается у себя в стране по подозрению в подготовке и осуществлении более ста убийств, задержан испанскими полицейскими в Мадриде. Об этом 28 мая сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на национальную полицию Испании.

Отмечается, что задержанный может оказаться киллером по прозвищу Нэнэ, который, как предполагается, является главой международной преступной группы La Cordillera.

При этом последняя занимается наркотрафиком не только в Колумбии, но также и в Панаме, США, Мексике и Кабо-Верде.

Также уточняется, что Колумбия два раза объявляла Нэнэ в розыск за убийства, и за производство и хранение оружия. Вместе с тем, указывается, что одной из жертв киллера является его собственная теща, убитая им, как предполагается, за хищение денег организации.

Помимо того, добавляется, что задержанный переехал в Испанию в 2015 году для того, чтобы, как предполагается, создать ячейки указанной преступной организации в Испании, Бельгии и Франции. В операции по задержанию подозреваемого участвовали испанские и колумбийские правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что контрабанду особо крупной партии тяжелых наркотиков пресекли на границе с Россией казахстанские пограничники.