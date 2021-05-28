Белгород, , 13:17 — REGNUM Пилотный проект Минтруда РФ для работников здравоохранения заработает в Белгородской области. Медикам в течение шести месяцев будут рассчитывать заработную плату по новым критериям, сообщили ИА REGNUM 28 мая в пресс-службе правительства региона.

Проект призван ликвидировать дефицит медиков в отдельных регионах, а система начисления зарплаты, по мнению разработчиков, станет более прозрачной. С ноября 2021 года по март 2022 года при расчёте оплаты труда медиков будут учитывать две новые величины — «коэффициент дифференциации окладов в зависимости от должности работника» и «коэффициент экономического развития региона». При этом размер зарплаты, рассчитанный по новому стандарту, не будет ниже нынешнего уровня.

Методика нового расчёта будет готова к августу 2021 года, результаты планируют обобщить к концу июня 2022 года. Кроме Белгородской области в пилотном проекте примут участие ещё шесть субъектов РФ.