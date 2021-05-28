Ханты-Мансийск, 28 мая, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Югре каждая пострадавшая в результате ливня семья получит адресную помощь. Об этом заявил глава столицы Югры Максим Ряшин.

Пресс-служба горадминистрации Ханты-Мансийска Ликвидация последствий ливня в Ханты-Мансийске

Напомним, в Ханты-Мансийске 26 мая за один день выпала месячная норма осадков — почти 60 мм. Предыдущий рекорд в 13,8 мм был зафиксирован 26 мая 2002 года.

Последствия урагана коснулись частных домовладений и дачных домов. В результате обследования, шесть домов были признаны пострадавшими от стихии. Каждой семье, по словам Ряшина, выделят единовременную социальную помощь. В дальнейшем будет дана полная оценка причинённого стихией ущерба, который также планируется возместить.

«В дом по улице Восточная, где одиноко проживает пенсионер, будет направлена бригада в составе сотрудников МКУ «Служба социальной поддержки населения» и департамента городского хозяйства для оказания помощи в проведении ремонта», — отметил градоначальник.

Также в Ханты-Мансийске дополнительно обследуют ливневую канализацию на подтопленных улицах, при необходимости будет проведена реконструкция «ливнёвки».