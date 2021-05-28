Ташкент, , 13:12 — REGNUM В Узбекистане планируют открыть филиал Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, сообщили 28 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В Ташкент прибыла российская делегация во главе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Стороны обсудили сотрудничество в сфере медицинского образования, развитие специализированной медицинской помощи, службы онкогематологии и другие вопросы.

По итогам встречи министерство здравоохранения Узбекистана и Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Пирогова подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая в Ташкенте открыли филиал Российского химико-технического университета им. Д. И. Менделеева.

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