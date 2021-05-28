Кострома, , 13:50 — REGNUM В Костроме осудили жительниц Ярославля, укравших деньги у костромских ветеранов. Об этом сообщает Свердловский районный суд областного центра.

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С учётом признания вины, принесения извинений и возмещения ущерба потерпевшим женщинам назначили наказание в виде штрафов на сумму в 90 и 70 тысяч рублей.

Ярославны работали на индивидуального предпринимателя и продавали пенсионерам устройства для массажа и мио-стимуляторы. Жертвами коммивояжеров стали два человека.

В 2020 году женщины проникли в квартиру 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны и 93-летнней женщины, являвшейся ветераном труда. Ярославны заявили, что являются сотрудницами военкомата и проверяют квитанции о получении выплат к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

Во время того как пенсионеры искали документы, женщины похитили из их домов накопления на общую сумму 295 000 рублей. Отметим, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован стороной обвинения в течение 10 суток.

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