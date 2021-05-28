Минск, , 13:11 — REGNUM Запад наращивает давление на Белоруссию, и в этой ситуации она рассчитывает на помощь России. Об этом 27 мая заявил председатель правительства Белоруссии Роман Головченко во время встречи с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным.«События последних дней говорят о возросшем давлении западных стран на Белоруссию. Вопреки международным правилам и нормам, несмотря на сразу выраженную белорусской стороной готовность к беспристрастному и полному расследованию международного инцидента с посадкой в Национальном аэропорту Минск самолета Ryanair, сразу были введены ограничения на полеты «Белавиа» в европейские страны и даны рекомендации европейским перевозчикам избегать полетов через территорию Белоруссии. Вопиющий случай вчера произошел с рейсом Минск — Барселона: поступила информация о закрытии воздушного пространства Франции, и самолет вынужден был вернуться в Минск. Такие меры будут иметь экономические последствия для нашей страны. В такой ситуации мы, конечно, рассчитываем на поддержку ближайшего союзника — Российской Федерации», — сообщил Головченко.Читайте новости сюжета: Союзное государство России и Белоруссии

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«Хочу вас также проинформировать, что, по поступающей в последние дни информации, Европейский союз принял политическое решение о введении секторальных экономических санкций, чтобы, видимо, обрушить экономику страны и создать условия для повторения попыток переворота. Западные страны рассматривают в качестве точек давления те отрасли экономики, которые вносят весомый вклад в ВВП. Это нефтепереработка, производство удобрений и другие сектора», — цитирует Головченко пресс-служба совмина Белоруссии.

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Глава правительства Белоруссии сообщил Мишустину, что санкционные решения Евросоюза затрагивают и российские интересы. При этом Роман Головченко отметил, что об этом якобы говорил глава дипломатии ЕС Жозеп Борель.

«Буквально сегодня глава европейской дипломатии заявил, что в проект санкционного пакета первым под запрет планируется поставить экспорт удобрений и транзит российского газа через Белоруссию. Очевидно, это направлено на то, чтобы запретить закупку из газопроводов, проходящих по Белоруссии, которые принадлежат Российской Федерации. Это Ямал — Европа и газотранспортная система «Газпром трансгаз Беларусь», — поведал Головченко.

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