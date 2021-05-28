Москва, , 13:13 — REGNUM Решение властей Соединённых Штатов не возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН) вызывает сожаление, заявил 28 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Здесь можно только выразить свои сожаления», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков напомнил, что договор остаётся, «правда, конечно же, без участия США и России он во многом потеряет свою жизнеспособность».

Как сообщало ИА REGNUM, договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала это соглашение в мае 2001 года.

В ноябре 2020 года США прекратили свои обязательства в рамках договора, после чего некоторые страны попытались переложить на Россию ответственность за несоблюдение пунктов соглашения. 11 мая президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу.

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