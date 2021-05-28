Вашингтон, , 13:16 — REGNUM В США обеспокоены ядерной и ракетной программами КНДР, однако Вашингтон намерен решать северокорейскую проблему посредством дипломатии. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в письменном отчёте, направленном 27 мая в подкомитет по ассигнованиям на оборону Сената США.

В отчёте глава Пентагона отметил, что ядерная программа и разработка Пхеньяном баллистических ракет представляет собой угрозу не только для США, но и для союзников и партнёров.

Ллойд подчеркнул, что Вашингтон с помощью дипломатии будет работать над смягчением «дестабилизирующего и провокационного поведения» КНДР, поддержанием мира и стабильности на Корейском полуострове.

В свою очередь, председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил, что северокорейские баллистические ракеты представляют собой существенную угрозу как для США, так и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Он напомнил, что КНДР не проявляет никаких признаков отказа от усилий по укреплению военного потенциала.