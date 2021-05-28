Токио, , 13:13 — REGNUM Японская компания Honda Aircraft Company (авиационное подразделение автопроизводителя Honda) представила модернизированную версию бизнес-джета HondaJet Elite S. Об этом сообщается на сайте компании.

В отличии от исходного самолёта новинка отличается улучшенной конструкцией. Максимальная взлетная масса модернизированного бизнес-джета была увеличена на 90 кг, а максимальная дальность полёта выросла на 222 км.

Самолёт оснащён новой системой передачи данных FAA DataComm, разработанной для улучшения связи между диспетчерами воздушного движения и летными экипажами, а также цифровой системой связи ACARS, используемой для передачи коротких сообщений между летательным аппаратом и наземными станциями.

Также обновлённый HondaJet Elite S получил систему усиления рулевого управления Advanced Steering Augmentation System (ASAS), которая снижает нагрузки на пилота и увеличивает уровень безопасности.

Ранее стало известно, что новый седан Honda Civic 2022 модельного года появится в дилерский салонах в середине июня нынешнего года. Авто будет предлагаться в четырёх комплектациях стоимостью от 21,7 тыс. долларов (около 1,6 млн рублей).

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