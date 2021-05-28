Уфа, , 13:21 — REGNUM Меры по безопасному использованию электросамокатов предложили в госсобрании Башкирии. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Сообщается, что этот вопрос был рассмотрен на совещании в госсобрании региона, в котором приняли участие как депутаты, так и представители профильных ведомств, а также юристы. В ближайшее время депутаты намерены пригласить к обсуждению данного вопроса операторов проката электросамокатов и общественников.

Отмечается, что хотя на федеральном уровне идет подготовка соответствующих решений, нужно наводить порядок в данной сфере уже сейчас, в рамках действующего законодательства.

«Количество прокатных самокатов в Уфе резко выросло и приближается к двум тысячам. Личных тоже немало. Местами в Уфе в хорошую погоду творится настоящая вакханалия. Прокатчики устраивают стихийные стоянки и перегораживают тротуары, самокаты лавируют между пешеходами на тротуарах и выезжают на проезжую часть, создавая угрозу ДТП. В дни массовых праздничных мероприятий ситуация может осложниться», — приводит пресс-служба слова председателя парламента Константина Толкачева.

Он также отметил, что на заседании были предложены решения данной проблемы. Это и запрет на управление малолетними детьми, ограничение скорости, ограничение использования электросамокатов в ходе массовых праздничных мероприятий и некоторые другие.

Отмечается, что эти предложения в ближайшее время будут обсуждаться с представителями всех заинтересованных сторон.

Толкачев отметил, что одними только ограничениями и запретами проблему не решить.

«Если оставить мобильные средства передвижения только для парков и прогулочных зон, то, во-первых, вопрос безопасности пешеходов не решится, а станет лишь более локальным, а во вторых, электросамокат перестанет быть индивидуальным транспортом. Сегодня многие люди добираются на самокатах на работу — это современно и экологично. Однако и городская инфраструктура, и правовая база в этом вопросе отстали. В такой ситуации правильно не тормозить прогресс, а подтягиваться к нему — создавать условия и совершенствовать законодательство», — подчеркнул он.

Отмечается, что популярность электросамокатов растет и это по-новому ставит вопрос развития велодорожек.

Толкачев отметил, что инфраструктуру для этих средств передвижения нужно учитывать при планировании городских пространств.

«Велодорожки требуют больших ресурсов, но начать можно уже сейчас — с более активного участия в существующих федеральных программах», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Толкачев отметил, что урегулирование этого вопроса осложняется правовой неопределенностью, так как данное транспортное средство в зависимости от его технических характеристик может оцениваться по-разному.

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