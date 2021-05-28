Джакарта, , 13:09 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5862 случая заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

По состоянию на 28 мая в Индонезии выявили 1 803 361 случай заражения SARS-CoV-2.

Согласно полученным данным, побороть коронавирус за сутки смогли 5370 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 1,6 млн человек.

В период с 27 по 28 мая от COVID-19 в Индонезии погибли 193 человека. Всего эпидемия унесла жизни 50 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего выявлено 4688 случаев заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за рубежом.

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